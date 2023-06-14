01:50

Как уже сообщалось, в последние недели Иран пытается по возможности разрядить напряженную ситуацию, возникшую в отношениях cАзербайджаном с середины прошлого года, восстановить каналы дипломатических связей и нормализовать политические отношения.

В то же время, серия дипломатических инициатив Ирана, направленная на выход из международной и региональной политической изоляции, Азербайджаном не ограничивается. Согласно последним данным, после того, как при посредничестве Китая Тегеран примирился и возобновил дипломатические отношения с Саудовской Аравией, Исламская республика готовится сблизиться со своим давним врагом на Ближнем Востоке - Египтом. В материале, подготовленным телеканалом CNN, говорится, что на прошлой неделе Верховный религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые публично высказался о возможности восстановления отношений с Египтом. «У нас нет проблем с этим», - написал рахбар в своем Твиттере. А в региональных СМИ промелькнула информация, что посредником в нормализации контактов между Ираном и Египтом может выступить султан Омана Хайтам бин Тарик, побывавший в прошлом месяце в Египте и Иране.

Телеканал напоминает, что когда-то Египет и Иран были ближайшими стратегическими союзниками на Ближнем Востоке. В 1939 году египетская принцесса Фавзия Фуад вышла замуж за наследного принца Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви. Роскошная свадебная церемония в королевском дворце в Каире с участием тысяч гостей ощутимо укрепила стратегический союз двух древних и именитых народов Ближнего Востока. Когда принцесса Фавзия, старшая сестра последнего монарха Египта Фарука I, вышла замуж за Пехлеви, ей было всего 17 лет. Через два года после «династического» брака Пехлеви унаследовал престол Ирана, но в 1945 году Февзия подала на развод, после чего в 1948 году брак шахиншаха и принцессы был расторгнут. В 1979 год, Пехлеви был свергнут в результате исламской революции, лидеры которой радикально изменили отношения Ирана с арабскими государствами и, в частности, полностью свернули политический диалог с Каиром. Вражда между шиитским Тегераном и суннитским Каиром стала самой продолжительной за последнее время.

Когда свергнутый Пехлеви сбежал из Ирана, именно тогдашний президент Египета, Анвар Садат, дал шахиншаху и его семье прибежище, что привело в ярость аятоллу Хомейни. С тех пор минуло без малого полвека. «Иран всегда стремился к расширению сотрудничества с арабским миром и нормализации отношений с Египтом, традиционно являющимся союзником США, - сказал в интервью CNN Х.А. Хеллиер, ученый из лондонского Фонда Карнеги «За международный мир». – Установление диалога с Каиром стало бы для Тегерана чем-то вроде приза». Однако, по мнению Хеллиера, Египет не слишком заинтересован в нормализации отношений с Ираном, поскольку не видит в этом для себя особых выгод. В то же время, Трита Парси, вице-президент аналитического центра Института Куинси (Вашингтон, округ Колумбия), утверждает, что Иран, не имеющий возможности нормализовать отношения с Западом, пытается в качестве альтернативы установить более тесные связи со странами Ближнего Востока. «Этот регион открывает для себя собственную повестку дня и собственную дипломатию, - сказал Парси. - Мы сталкиваемся с новым моментом, когда на Ближнем Востоке складывается новая конфигурация, и внезапно все заинтересованы в том, чтобы максимизировать свою маневренность до того момента, как в регионе воцарится новый порядок». Аналитики считают, что процесс нормализации отношений между Ираном и Египтом может быть не таким сложным, но и не без подводных камней, учитывая массу неприятных моментов в отношениях двух государств.

«На бумаге, возможно, это должно быть проще, потому что на самом деле страны не находятся в прямом конфликте, таком, как между Ираном и Саудовской Аравией, - сказал Парси. - Они находятся по разные стороны баррикад, но это уже совсем другое. Есть лишь одно региональное государство, не заинтересованное в примирение Египта с Ираном. Это Израиль». По словам Парси, еврейское государство вряд ли расценит какую-либо нормализацию отношений с Ираном, как позитивную, поскольку это поможет Тегерану выйти из международной изоляции, навязанной ему Западом и его союзниками, которую отстаивают израильтяне. «Израиль хочет, чтобы Иран был изолирован и сдерживался», - сказал Трита Парси, добавив, что происходящая сегодня разрядка напряженности в отношениях с Ираном особенно проблематична, поскольку она «протыкает воздушный шар соглашений Авраама». Напомним, что соглашения Авраама — это серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, которые были подписаны в 2020 году и, как надеется Израиль, приведут еврейское государство к полной интеграции в регионе. При этом большинство арабских государств продолжают отвергать признание Израиля. Тем не менее, даже если египетско-иранское примирение станет реальностью, оно будет иметь лишь символическое значение. «По большому счету отсутствие нормализации в ирано-египетских отношений для Каира не так уж много значило, - сказал Хеллиер. - И их наличие, полагаю, так же не будет иметь значения». По всей видимости, понимает это и Иран, продолжающий политику «наведения мостов». В эти дни президент ИРИ, Ибрагим Раиси, посещает страны Латинской Америки и ведет переговоры о создании новых стратегических союзов и ослаблении санкций, введенных США.

Как сообщает радиостанция «Голос Америки», латиноамериканский тур Раиси, включающий визиты в Венесуэлу, Кубу и Никарагуа — это больше, чем просто символический жест неповиновения американским санкциям. По мнению Эмануэля Оттоленги, старшего научного сотрудника «Фонда защиты демократии», Иран активно ищет альянсы в противовес санкциям США и стремится продвигать концепцию многополярного мира, в котором влияние США ослабляется на фоне таких растущих авторитарных держав, как Россия и Китай. «Там, где Китай и Россия хотят бросить вызов доминированию США в торговле и коммерции, - сказал Оттоленги «Голосу Америки», — это соперничество создает открытое пространство для других авторитарных режимов, таких, как Иран». Как бы подтверждая это, президент Раиси, в ходе церемонии подписания соглашений с Венесуэлой, резко упомянул об «общем враге» двух государств, имея в виду Соединенные Штаты. А Вашингтон, тем временем, пытается преуменьшить значение визита Раиси в Латинскую Америку. «Мы не просим страны в этом или другом полушарии выбирать, с кем они будут общаться, с кем будут разговаривать или кого они разрешат посетить, - подчеркнул официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. — Это их право. В то же время, мы предпринимаем и будем предпринимать шаги, чтобы смягчить дестабилизирующее поведение Ирана».