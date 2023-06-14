Но, к сожалению, компании и люди, задействованные в этой сфере, далеко не всегда руководствуются в установленными требованиями и правилами. В результате, объекты, построенные вопреки существующим порядкам и нормам, остаются вне зоны контроля за их надежностью и качеством. Помимо этого, невозможно в рамках действующего законодательства признавать права владельцев недвижимости.

Строительный сектор – одна из основных сфер, влияющих на социальное и экономическое состояние страны. Поступательная динамика строительства – один из очевидных признаков растущего благосостояния населения.

Президент Ильхам Алиев подписал Указ о дополнительных мерах, связанных с разрешениями на эксплуатацию некоторых нежилых строительных объектов.

В результате, возникла необходимость дополнительных мер по предотвращению практики произвольных строений, которые возводятся с нарушением требований законодательства Азербайджанской Республики о земле и строительстве и наносят ощутимый вред окружающей среде.

Чтобы оптимизировать процесс получения разрешений на строительство и эксплуатацию, а также усилить меры надзора в сфере промышленного строительства и градостроительства, в законодательство страны были внесены некоторые изменения.

Отметим в этой связи, что еще в 2019 году глава государства подписал Указ № 529 «Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию некоторых высокоэтажных зданий». В ходе исполнения президентского Указа, была установлена годность к эксплуатации по прочности 408 многоэтажных жилых комплексов, включающих около 85 тысяч квартир общей площадью 8,5 миллиона квадратных метров.

Очередным шагом в этом направлении стал Указ президента Азербайджана № 2181 от 14 июня 2023 года «О дополнительных мерах по выдаче разрешения на эксплуатацию некоторых строительных объектов нежилого назначения». Его цель – обеспечить безопасную эксплуатацию нежилых зданий, повысить ликвидность строительного сектора, а также организовать процесс признания прав предпринимателей на имущество.

В Указе предусматривается выдача упрощенных разрешений на эксплуатацию зданий нежилого назначения с полностью завершенными до 1 июня 2023 года строительно-монтажными работами и положительными результатами на стабильность и прочность.

Основные требования для выдачи разрешения на эксплуатацию нежилых зданий в соответствии с установленными правилами сводятся к следующим критериям: