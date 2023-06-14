Важнейший указ президента по нежилым строительным объектам наш комментарий
Президент Ильхам Алиев подписал Указ о дополнительных мерах, связанных с разрешениями на эксплуатацию некоторых нежилых строительных объектов.
Строительный сектор – одна из основных сфер, влияющих на социальное и экономическое состояние страны. Поступательная динамика строительства – один из очевидных признаков растущего благосостояния населения.
Но, к сожалению, компании и люди, задействованные в этой сфере, далеко не всегда руководствуются в установленными требованиями и правилами. В результате, объекты, построенные вопреки существующим порядкам и нормам, остаются вне зоны контроля за их надежностью и качеством. Помимо этого, невозможно в рамках действующего законодательства признавать права владельцев недвижимости.
В результате, возникла необходимость дополнительных мер по предотвращению практики произвольных строений, которые возводятся с нарушением требований законодательства Азербайджанской Республики о земле и строительстве и наносят ощутимый вред окружающей среде.
Чтобы оптимизировать процесс получения разрешений на строительство и эксплуатацию, а также усилить меры надзора в сфере промышленного строительства и градостроительства, в законодательство страны были внесены некоторые изменения.
Отметим в этой связи, что еще в 2019 году глава государства подписал Указ № 529 «Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию некоторых высокоэтажных зданий». В ходе исполнения президентского Указа, была установлена годность к эксплуатации по прочности 408 многоэтажных жилых комплексов, включающих около 85 тысяч квартир общей площадью 8,5 миллиона квадратных метров.
Очередным шагом в этом направлении стал Указ президента Азербайджана № 2181 от 14 июня 2023 года «О дополнительных мерах по выдаче разрешения на эксплуатацию некоторых строительных объектов нежилого назначения». Его цель – обеспечить безопасную эксплуатацию нежилых зданий, повысить ликвидность строительного сектора, а также организовать процесс признания прав предпринимателей на имущество.
В Указе предусматривается выдача упрощенных разрешений на эксплуатацию зданий нежилого назначения с полностью завершенными до 1 июня 2023 года строительно-монтажными работами и положительными результатами на стабильность и прочность.
Основные требования для выдачи разрешения на эксплуатацию нежилых зданий в соответствии с установленными правилами сводятся к следующим критериям:
- годность к эксплуатации несущих конструкций (надежность), то есть, их прочность и сейсмоустойчивость;
- соответствие требованиям противопожарной безопасности;
- готовность к эксплуатации лифтов и систем инженерно-коммуникационного обеспечения;
- доказательства прав собственности или аренды заказчика (владельца) на земельный участок;
- расположение нежилого здания вне охраняемых зон.
Режим упрощенного разрешения будет применяться ко всем стройобъектам нежилого назначения, отвечающим указанным требованиям. Чтобы воспользоваться процессом упрощенного исполнения, необходимо не позднее 1 января 2025 года обратиться в МЧС страны (горячая линия: 012-512-22-40; 012-512-21-73).
В соответствии с Указом президента, определены конкретные сроки исполнения всех этапов контроля, а также в отдельности по каждому этапу - глава государства поручил завершить работы по исполнению Указа до 1 июня 2026 года, а также принять меры для устранения к указанному сроку недостатков нежилых зданий, не получивших разрешение на эксплуатацию.
В то же время, чтобы повысить эффективность и прозрачность процесса, физические или юридические лица, начиная с января 2024 года, смогут получать разрешение на строительство или эксплуатацию посредством электронного портала.
Еще одно изменение в законодательстве страны конкретизирует повышение уровня ответственности местных исполнительных органов, а также полномочия лиц, призванных в рамках государственного контроля за градостроительством выявлять произвольные строения на местном уровне.
Отныне главы местных исполнительных органов должны будут назначать ответственных лиц для контроля за градостроительством и предотвращения незаконного строительства.
Также запрещено подключение всех произвольно построенных объектов к инженерно-коммуникационным системам. В Указе предусмотрены меры по привлечению к уголовной ответственности должностных лиц коммунально-хозяйственных, допустивших строительство объектов без соблюдения разрешительных требований.
С целью повышения ответственности физических, юридических и должностных лиц в сфере промышленного строительства и градостроительства, производятся также некоторые изменения и в Кодексе административных нарушений Азербайджанской Республики. В частности, усиливаются штрафные санкции в отношении заказчиков, которые требуют позволить эксплуатацию объектов, построенных без разрешений, а также устанавливается административная ответственность в отношении произвольно построенных объектов.
В целом же, Указ президента Азербайджана № 2181 от 14 июня 2023 года «О дополнительных мерах по выдаче разрешения на эксплуатацию некоторых строительных объектов нежилого назначения» направлен на ужесточение контроля, обеспечение безопасной эксплуатации нежилых объектов, построенных в свое время без законных оснований, а также на предотвращение в дальнейшем появления таких строений.