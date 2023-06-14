Как сообщили haqqin.az граждане, живущие в соседних домах, балконы этого памятника архитектуры, построенного на одной из исторических улиц Баку, вконец обветшали и в любой момент могут обрушиться. Как утверждают соседи, недавно камень из основания балкона упал на голову одному из прохожих, который, по счастливой случайности, отделался легкими травмами. Но в следующий раз, предупреждают соседи, рухнуть может уже весь балкон, и это закончится трагедией.

Речь идет о построенном в 1895 году доме по улице Самеда Вургуна в Сабаильском районе столицы, который находится под охраной государства.

«Рядом со зданием расположены магазины и другие объекты, - пожаловалась журналистам haqqin.az Айтен Алиева, проживающая неподалеку. - Мы уже устали предупреждать прохожих соблюдать меры осторожности. Это ведь не наша задача. Исполнительная власть Сабаильского района знает об этой ситуации. Если здание является памятником архитектуры, то для того она и власть, чтобы отремонтировать и реставрировать этот дом, который разваливается на глазах…»

Следует отметить, что опасность, которую представляют для горожан балконы обветшалых за более чем сто лет бакинских зданий, существует уже давно. В частности, в прошлом месяце балкон одного из зданий по проспекту Азадлыг обрушился на девушку, которая получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

По неофициальным данным, в Баку насчитывается около тысячи аварийных зданий, которые нуждаются в капитальном ремонте, поскольку срок их эксплуатации давно истек.

В Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры журналистам haqqin.az сообщили, что жилой дом по улице Самеда Вургуна является памятником архитектуры и взят под государственную охрану. В то же время, как нам объяснили, проведение ремонтно-реставрационных работ в исторических зданиях в компетенцию Министерства культуры не входит.

«Согласно соответствующему законодательству, памятники, находящиеся в частной собственности, подлежат ремонту и восстановлению за счет средств собственника, - разъяснили в Госслужбе. - В то же время местная исполнительная власть принимает меры по восстановлению жилых помещений, находящихся в аварийном состоянии».

В исполнительной власти Сабаильского района haqqin.az сказали, что направили официальное обращение в соответствующие ведомства по поводу перечня жилых зданий на территории района, включая улицу Самеда Вургуна, балконы которых нуждаются в капитальном ремонте.