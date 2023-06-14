Так ответили 52% опрошенных: конец израильской «оккупации» и начало построению Палестинского государства положит лишь борьба с оружием в руках. Еще 22% говорят о пути через «народное сопротивление». Лишь 21% предпочли бы достижение этой цели с помощью переговоров.

Расположенный в Рамалле Палестинский Центр политических и обзорных исследований опубликовал данные исследования, которое показало, вернее, подтвердило то, что и без того было известно: большинство палестинцев в Израиле не видят никакой перспективы, кроме вооруженной борьбы.

На вопрос о том, что наилучшее случилось в Палестине с момента провозглашения Израиля в 1948 году, самый популярный ответ, набирающий 24%, - создание проиранских движений «Хамас» и Палестинский исламский джихад и их участие в вооруженной борьбе против Израиля. 21% назвал в качестве такого события интифады, палестинские восстания 1987 и 2000 годов. 18% посчитали таким моментом создание Фронта освобождения Палестины в начале 1960-х. И лишь 14% назвали создание Палестинской национальной администрации после заключения Соглашения в Осло в 1993 году.

66% опрошенных палестинцев выразили уверенность, что государство Израиль не дотянет до столетия со дня своего образования.

71% заявили, что поддерживают создание вооруженных палестинских группировок, а больше 85% считают, что палестинские власти не смеют арестовывать членов таких группировок, чтобы воспрепятствовать их нападениям на Израиль.

Опрос также выявил крайнюю непопулярность президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса. 80% хотели бы его отставки. Глава «Хамас» Исмаил Хания пользуется куда большей поддержкой: случись выборы, он бы выиграл у 87-летнего Аббаса: 56% против 33%.

Все эти цифры показывают, насколько далека ситуация в Палестине от самых отдаленных признаков нормализации. А вот новых случаев обострения следует ожидать практически гарантированно.