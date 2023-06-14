Министерство обороны Азербайджана сообщает о новых провокациях вооруженных сил Армении на границе и сепаратистов в Карабахе.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 16 июня с 00:15 до 00:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гёйсу Басаркечарского района, несколько раз обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Галакенд Кедабекского района.

Кроме того, с 00:50 до 04:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, периодически обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.