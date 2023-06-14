Курскую область атаковал беспилотник

В Курской области в ночь на 16 июня произошел взрыв, после которого загорелась текстильная фабрика «Бел-Поль». Причиной стал беспилотник, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, дрон пытался уничтожить вышку связи, но, задев ее, упал на административное здание предприятия. Затем огонь перекинулся на склад.

В МЧС сообщили о пожаре на складе с пухом. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. В тушении были задействованы более 40 человек и 10 единиц техники. Пострадавших нет, к утру пожар удалось локализовать. Ущерб и причины устанавливаются.