Платежи MilliÖN теперь в m10

Платежи известного как народный бренд терминала MilliÖN уже доступны в приложении m10. Теперь каждый может делать оплаты на телефоне с помощью m10, не выходя из дома. Кроме того, m10 платить выгоднее, чем наличными.

m10, первый крупный электронный кошелек для безналичных транзакций компании PashaPay, дает дополнительные кэшбэки за каждый платеж (кроме банковских и кредитных платежей). В m10 можно легко и безопасно сделать оплаты мобильных и стационарных телефонов, коммунальных услуг, интернета и кабельного телевидения, кредитов и сотни других платежей.

В приложения m10 легко зарегистрироваться с помощью лишь телефонного номера и пополнить свой баланс через терминал MilliÖN или банковскую карту. m10 дает вам возможность осуществлять все платежи мгновенно. Средства на m10 можно легко обналичить во всех банкоматах Kapital Bank.