Оверчук: Москва работает с Ереваном и Баку в постоянном режиме

Москва почти в ежедневном режиме контактирует с Баку и Ереваном по разблокировке транспортных связей между Азербайджаном и Арменией. Об этом российским СМИ сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, «Россия участвует в переговорах, предлагает решения, обеспечивает связь между вице-премьерами Азербайджана и Армении, площадку для диалога. Я никогда не отвечаю на вопрос, когда именно произойдет разблокирование и насколько быстро или медленно - когда стороны договорятся, тогда это и произойдет».

Кроме того, Оверчук сообщил, что обсудил с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым на полях Петербургского международного экономического форума «ПМЭФ» вопросы, оставшиеся нерешенными после встречи в Москве с коллегами из Азербайджана и Армении.

«Основная работа происходит в постоянном режиме. У нас контакт с азербайджанской стороной и армянской по теме разблокирования транспортных связей едва ли не в ежедневном режиме поддерживается. Это на самом деле так. Мы постоянно общаемся – телефонные звонки, обмены файлами. Работа идет не от встречи к встрече», - сказал Оверчук, отвечая на вопрос о сроках следующей встречи трехсторонней рабочей группы.