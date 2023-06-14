На Петербургском форуме к приезду Путина отключат мобильный интернет

Участники Петербургского международного экономического форума не смогут воспользоваться мобильным интернетом 16 июня в ходе пленарного заседания, на котором выступит президент РФ Владимир Путин.

«В связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи на площадке проведения ПМЭФ 16.06.2023 временно будет отсутствовать доступ в интернет с мобильных устройств», - заявили в пресс-службе Росконгресса, организатора Петербургского международного экономического форума.

Советник президента России Антон Кобяков сообщил, что «участники и гости форума смогут воспользоваться Wi-Fi-сетью».

Путин выступит на пленарной сессии форума. Вместе с ним в ней примет участие президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который прибыл с официальным визитом в Россию.

Отключение мобильного интернета на территории форума может быть связано с защитой от беспилотников.