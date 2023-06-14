Новое заявление Минобороны: армяне стреляют по Нахчывану
Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении на границе.
Согласно сообщению ведомства, 16 июня в 09:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздеен Ведийского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
Подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры, отметили в оборонном ведомстве.
Это уже второе заявление Минобороны Азербайджана в пятницу, 16 июня, в связи с неспокойной обстановкой на границе Азербайджана с Арменией. Так, оборонное ведомство сообщало об обстреле ВС Армении позиций азербайджанской армии в Кедабекском районе, а также сепаратистами в Карабахе позиций азербайджанской армии в направлении Шушинского района.