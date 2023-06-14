На юго-востоке Турции в приграничных с Ираком районах обнаружено новое месторождение нефти, сообщает газета Sabah.

Как отмечает турецкая газета, его потенциал может в пять раз превышать запасы считающегося крупнейшим в стране месторождения Габар в провинции Ширнак в том же регионе.

По данным издания, предварительная разведка месторождения в районе горы Като, расположенной между провинциями Ширнак и Хаккяри, уже начата. Качество обнаруженной нефти может быть сравнимо с арабской, то есть самой дорогой в мире и с минимальными примесями.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале мая сообщил об обнаружении месторождения нефти у горного хребта Габар с производительностью порядка 100 тысяч баррелей в сутки. Его потенциал оценивается в 1 миллиард баррелей, а стоимость запасов - в $70 млрд.