Зеленский: Ситуация на фронте «позитивная, но сложная»

«Дела обстоят неплохо. Я бы сказал, что в целом положительно, но очень сложно. Наши войска на передовой линии фронта встречают очень жесткое сопротивление. Потому что для России проиграть эту кампанию в Украине, я бы сказал, фактически означает проиграть войну», — сказал украинский лидер, отвечая на вопрос журналиста о контрнаступлении ВСУ.

Раскрыть детали наступательной операции он отказался. Президент Украины вновь призвал западных союзников не медлить с оказанием военной помощи, в частности, с поставками самолетов и обучением украинских пилотов.

Зеленский также поставил под сомнение заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он может положить конец войне за 24 часа. «Почему он не сделал этого раньше? Он был президентом, когда здесь шла война. Я думаю, что он не мог этого сделать. Думаю, сегодня в мире нет людей, которые могли бы просто поговорить с Путиным и положить конец войне», — сказал президент Украины.