США могут снять санкции на экспорт нефти Ираном, если Тегеран согласится выполнить ряд обязательств, касающихся его ядерной программы. Среди них - отказ от обогащения урана до уровня, необходимого для создания ядерного оружия, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам иранского чиновника, подобное решение может стать одним из результатов непрямых переговоров, проводимых представителями двух стран. Он утверждает, что если США и Иран достигнут соглашения по обмену заключенными и разморозке иранских активов, дальнейшие шаги по деэскалации могут включать снятие санкций на экспорт иранской нефти. Для этого Тегеран должен взять на себя обязательство не обогащать уран до уровня выше 60% и более тесно сотрудничать с МАГАТЭ.

Как сообщил Reuters западный чиновник, стороны намерены добиться статус-кво, чтобы Иран не достиг уровня обогащения урана до 90%, необходимого для создания ядерного оружия. По его словам, Запад может высвободить значительную часть иранских средств, находящихся за границей, если Тегеран согласится на углубление сотрудничества с МАГАТЭ и откажется от установки более современных центрифуг.