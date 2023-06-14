Канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ведут переговоры об организации официального визита израильского премьера в Турцию. Ожидается, что он состоится в ближайшие недели. Об этом пишут израильские «Детали» со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Согласно информации, если это произойдет, это будет первый визит израильского премьер-министра в Турцию за последние 15 лет – с 2008 года, когда премьер Эхуд Ольмерт посетил Анкару в рамках турецкого посредничества между Израилем и Сирией.

Издание отмечает, что после продолжительного периода охлаждения в отношениях между двумя странами в последний год наблюдается заметное потепление. За последний год президент Израиля Ицхак Герцог неоднократно встречался и разговаривал с Эрдоганом, в том числе бывал в Турции. После победы Эрдогана на президентских выборах Нетаньяху позвонил ему, чтобы поздравить. Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, два лидера договорились и далее укреплять отношения между двумя странами.