Токаев снял с должности казахского посла в России
Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев освобожден от должности. Такое решение принял президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Назначить Кошербаева Ермека акимом Восточно-Казахстанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации", — сказано в сообщении пресс-службы главы государства.
58-летний Кошербаев занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации с января 2020 года. До этого он занимал должности замглавы и ответственного секретаря МИД, а также был первым заместителем главы администрации Восточно-Казахстанской области.