В Баку арестовали чемпиона мира

Qafqazinfo сообщает, что Эльман Мирзоев (1976 года рождения) обвиняется по статье 178.3.2 (причинение ущерба в крупном размере, мошенничество) УК Азербайджана. Потерпевшими по уголовному делу признаны трое граждан.

В Баку арестован трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Эльман Мирзоев. Наримановский районный суд принял решение о его заключении под стражу сроком на два месяца на время следствия.

Так, в 2021 году Эльман Мирзоев взял у А.Агаева его автомобиль Land Rover, пообещав продать, но этого не произошло, тем самым он нанес ущерб в размере 263 500 манатов. Кроме того, Мирзоев взял у своего знакомого М.Алиева 289 тысяч манатов, пообещав привезти из-за рубежа автомобили Range Rover Sport и Bentley, однако обещания не выполнил, присвоив 127 500 манатов.

Еще одним истцом выступает М.Гулузаде. Он заявил, что Мирзоев взял у него 42 тысячи манатов, пообещав ему помочь получить купчую на недвижимость. Но Мирзоев и этого обещания не выполнил.

Потерпевшие утверждают, что Мирзоев пытался уклониться от ответственности, называя имена влиятельных лиц и пытаясь тем самым повлиять на следствие. В настоящее время расследование по возбужденному уголовному делу продолжается.