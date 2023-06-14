Арестован глава украинского футбола
Главу украинского футбола Андрея Павелко арестовали на 60 суток. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Львова.
Руководителя Украинской ассоциации футбола (УАФ) подозревают в финансовых махинациях и растрате средств УЕФА при строительстве завода по производству искусственной травы, а также закупке продуктов для тогда еще Федерации футбола Украины. Ранее Павелко подозревался в финансовых махинациях, в прошлом году был взят под стражу, но вышел под залог.
Источники "Страны" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и его Офис прилагает активные усилия для увольнения Павелко с поста президента УАФ с целью заменить его на Андрея Шевченко.