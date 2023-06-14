Пашинян анонсировал новую встречу Байрамова и Мирзояна

Главы МИД Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Вашингтоне. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. Его заявления приводят армянские СМИ.

Пашинян надеется, что прогресс, достигнутый на предыдущих переговорах в Вашингтоне, получит развитие.

«Сейчас необходимо сделать следующий шаг: установить основу делимитации и провести фактическую демаркацию и работу по демаркации», - заявил премьер Армении.