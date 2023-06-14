Де Бьязи перед матчем с Эстонией: «Если не видите прогресса в игре сборной, значит, не хотите его видеть»

Сегодня на стадионе «Далга Арена» состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи и нападающего Махира Эмрели перед завтрашним отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией.

«Мы проиграли в первых двух матчах квалификации, пропустив девять голов, - говорит итальянский специалист. - Но надо понимать, что мы играли против сильных сборных. Если проанализировать обе игры, то можно увидеть, что в некоторых отрезках матчей мы демонстрировали хороший футбол. Игроки совершали индивидуальные ошибки. Мы дорого заплатили за них. Но если хочешь расти, то нужно делать выводы.

В последних семи играх мы играли по одинаковой системе. Одержали пять побед. Да, последние два матча мы проиграли…

Махир Эмрели завтра сыграет. На какой позиции? Завтра увидите.

Есть ли на команду психологическое давление? Нет. Футболисты просто хотят показать себя, реабилитироваться за два поражения. Хотя соперник непростой. Эстонцы играют агрессивно. У них национальный чемпионат в разгаре, а у наших игроков сезон завершился.

Мы проиграли Австрии со счетом 1:4, а Эстония – 1:2? Футбол – это не математика. Я смотрел матч эстонцев с австрийцами. Эстония играла очень хорошо. Но каждая новая игра – новая история.

Если возвращаться к нашим поражениям от Австрии и Швеции на старте отбора, то, возможно, наши футболисты не привыкли играть на таком уровне. Поэтому допускали наивные ошибки. Соперники играют в топовых чемпионатах.

Но мы стали лучше играть с мячом. Если вы не видите прогресса в игре сборной Азербайджана, значит, не хотите его видеть».

Махир Эмрели сказал следующее:

«Этот год получился для меня тяжелым. Вторая половина сезона сложилась чуть лучше. Завершил его на мажорной ноте. Но в сборной про клубные дела надо забыть. Я приехал, чтобы помочь национальной команде».