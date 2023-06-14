Доход на душу населения в Азербайджане к 2050 году может вырасти как минимум на 40%, а то и больше, заявила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл во время выступления на церемонии презентации отчета о глобальных экономических перспективах (GEP).

Она отметила, что благодаря новой модели роста для Азербайджана есть «более оптимистичные возможности»: «На фоне активной стимулирующей роли государства эта модель предполагает поддержку динамичного частного сектора, более диверсифицированную экономику, более сильный человеческий капитал и более глубокую экономическую интеграцию».

Отметим, согласно докладу Всемирного банка, в этом году рост экономики в Азербайджане составит 2,2%. Это на 0,6% меньше январского прогноза Всемирного банка. Всемирный банк также определил, что в 2024 году экономика Азербайджана вырастет на 0,1% меньше предыдущего прогноза, то есть 2,5%, в 2025 году - на 2,6%.