Россия перебрасывает войска под Бахмут

Россия продолжает перебрасывать войска с Запорожского на Бахмутское направление. Об этом накануне сообщали в Минобороны Украины и подтвердил сегодня, 16 июня, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщают украинские СМИ.

По его словам, перебрасывают наиболее боеспособные части под прикрытием артиллерии и авиации.

«Несмотря на наступление наших войск на юге и потерю территории и населенных пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, совмещая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям наших войск», - сообщил Сырский.

Продвижение ВСУ под Бахмутом продолжается, сказал украинский генерал. По его словам, действия РФ вынуждают Украину периодически корректировать свои планы.