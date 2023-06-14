В Азербайджане вводятся льготы на импорт собак-миноискателей

С 1 марта 2023 года в рамках работ по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных от оккупации территорий, а также других территорий, пострадавших в результате войны и боевых действий, импорт всех видов техники, оборудования, технических средств и устройств, запасных частей к ним, индивидуальной бронезащитной одежды, приспособлений, взрывчатых и пиротехнических средств, технологий, оборудования, комплектующих частей и сырья для их создания и (или) производства, а также собак-миноискателей освобождается от налогообложения на 5 лет.

Об этом говорится в предложенных поправках в Налоговый кодекс, которые обсуждались на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.