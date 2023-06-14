В Мингячевире представили оружие и боеприпасы производства Миноборонпрома фото
15 июня в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в Мингячевире прошел финальный этап военно-спортивной игры «Шахин».
На финальном этапе были представлены образцы 48 наименований изделий, произведенных Министерством оборонной промышленности на основании обращения Министерства молодежи и спорта.
На выставке, которая открылась с участием министра молодежи и спорта Фарида Гаибова, были представлены стрелковое оружие, боеприпасы, оптические прицелы, пиротехнические средства, беспилотные летательные аппараты производства Миноборонпрома.