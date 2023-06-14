Рейтинг Азербайджана по скорости интернета

В мае этого года Азербайджан занял 116-е место среди 181 страны по скорости фиксированного широкополосного интернета. Список опубликовал центр Speedtest Global Index, который исследует скорость интернета в мире.

Средняя скорость загрузки в Азербайджане составила 29,14 Мбит/с.

В рейтинге по скорости фиксированного широкополосного интернета первое место занял Сингапур (242,35 Мб/с), а последнее место - Куба (1,93 Мб/с).

В мае Азербайджан поднялся на три ступени по скорости мобильного интернета, заняв 55-ое место (40,97Мб/с) среди 140 стран.

В списке мобильных операторов ОАЭ занял первое место (181,79 Мб/с), а Афганистан - последнее (4,3 Мб/с).

Кроме того, в мае город Баку продвинулся на две ступени по скорости мобильного интернета (43,08 Мб/с), заняв 72-е место среди 172 городов. По скорости мобильного интернета первое место занимает Дубай (207,35 Мб/с), последнее - столица Судана Хартум (1,07 Мб/с).

По скорости фиксированного широкополосного интернета столица Азербайджана опустилась на одну ступень и заняла 137-е место (31,27 Мб/с).

В рейтинг городов по фиксированному широкополосному интернету вошли 190 городов. Возглавила список столица Китая Пекин (268,09 МБ/с), а Гавана оказалась последней в рейтинге (1,83 Мб/с).