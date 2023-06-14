МИД об обстреле азербайджанских пограничников

Вчера на Лачинском ППП был открыт огонь по военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана, когда на суверенной территории страны на мосту Хакари был поднят флаг Азербайджана, написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Этот мост был построен Азербайджаном совсем недавно, и утверждение о том, что флаг поднят на территории Армении, безосновательно», - отметил Гаджизаде в своем твиттере.