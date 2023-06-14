США «обеспокоены» событиями на границе Азербайджана и Армении

«Мы глубоко обеспокоены тем, что стрельба вдоль армяно-азербайджанской границы близ Лачина привела к ранениям личного состава», — заявил агентству Turan официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Государственный департамент отреагировал на последние события на армяно-азербайджанской границе в районе Лачина.

«Мы подтверждаем наше заявление, что стороны должны воздерживаться от боевых действий вдоль границы...», — отметил он, добавив: «Мы с нетерпением ждем скорой встречи сторон».

В ходе пресс-конференции в четверг корреспондент агентства попросил Миллера рассказать об опасениях Вашингтона по поводу инцидента. «Мне больше нечего предложить по этой ситуации, кроме как сказать, что мы по-прежнему обеспокоены, и мы продолжаем призывать обе стороны работать вместе, чтобы преодолеть оставшиеся разногласия», — сказал он.

«Госдепартамент работает над организацией следующей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне. Что касается новой даты встречи, я сделаю объявление, когда у нас будет возможность это сделать», - сказал Миллер.

Напомним, 15 июня Госпогранслужба сообщила об обстреле погранично-пропускного пункта «Лачин» с территории Армении, был ранен военнослужащий ГПС, который нес службу на ППП. Ответным огнем огневая точка противника подавлена.