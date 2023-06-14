Солдата Човдарова лишили пенсии

В иске Човдарова говорится, что его стаж работы составляет 47 лет, в том числе он 11 лет проработал начальником вышеуказанного управления. Човдаров также сообщил суду, что с 2012 года и до своего ареста служил в звании генерал-майора.

Бакинский административный суд иск Човдарова не удовлетворил. Стало известно, что согласно представлению суда, распоряжением президента Азербайджана в 2020 году Акиф Човдаров был лишен звания генерала, а также орденов и медалей.

В решении суда указано, что поскольку истец, то есть Акиф Човдаров, был лишен высшего воинского звания генерал-майора и понижен в звании до солдата, то, согласно требованиям законодательства, он не имеет права на пенсию как военнослужащий. Човдаров же не согласился с решением суда и подал апелляцию. На днях Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу Човдарова, посчитав ее необоснованной.

Напомним, Акиф Човдаров был арестован в 2017 году. Он вышел на свободу в 2020 году по указу о помиловании. В декабре 2022 года Бакинский апелляционный суд принял решение вернуть имущество, конфискованное в связи с уголовным делом Човдарова. Судейская коллегия под председательством судьи Габиля Мамедова решила, что конфискованное по приговору Бакинского военного суда имущество должно быть возвращено его владельцу. Однако Верховный суд отменил решение Бакинского апелляционного суда, так как вопрос об освобождении имущества от конфискации был решен с нарушением норм материального и процессуального права.