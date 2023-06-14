Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственного историко-архитектурного и природного заповедника «Туг».

Согласно распоряжению, историческая территория села Туг Ходжавендского района Азербайджана объявляется Государственным историко-архитектурным и природным заповедником «Туг».

Кабмину Азербайджана поручено в двухмесячный срок установить и утвердить границы и охранную зону заповедника и решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Государственному агентству по туризму поручено обеспечить управление заповедником и решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.