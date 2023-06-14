В Киеве взрывы. Там находится президент ЮАР

В пятницу, 16 июня, во время воздушной тревоги в Киеве были слышны взрывы. На подступах к украинской столице работают силы ПВО.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, Киев в очередной раз стал целью массированной ракетной атаки россиян. Сначала россияне осуществили пуски крылатых ракет «Калибр», затем центр, восток и запад Украины предупредили об угрозе применения баллистического оружия.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрыв в Подольском районе столицы. «Взрыв в столице. В Подольском районе. В Киев еще летят ракеты», - написал он.

В Воздушных силах ВСУ также предупредили об угрозе применения баллистического оружия.

Отметим, что в Киев приехал президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским и предложит собственный «мирный план» по завершению конфликта с Россией.