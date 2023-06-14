Германия передаст Украине еще больше ракет для Patriot
Германия "немедленно" предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для систем Patriot. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на второй день встречи НАТО в Брюсселе, сообщают украинские СМИ.
"Это очень важный знак постоянной поддержки успешных усилий украинских вооруженных сил по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, в этой особой фазе войны", - сказал Писториус.
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