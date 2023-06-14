Россия вооружила карабахских сепаратистов сотнями дронов Утверждает украинская журналистка

Отдел информации

Украинская журналистка крымско-татарского происхождения Гюльсум Халилова утверждает, что Россия передала сотни дронов сепаратистам Карабаха.

Журналистка сообщила в своем твиттере, что ссылается на украинскую разведку, не став раскрывать подробностей.

Гюльсум Халилова живет в Киеве, ранее работала на телеканале ATR. В настоящее время она является фрилансером.

Халилова объявлена в международный розыск за новости о военной агрессии России против Украины. Она была задержана в Стамбуле в октябре 2022 года по запросу России, но затем ее выпустили на свободу.