Россия вооружила карабахских сепаратистов сотнями дронов Утверждает украинская журналистка
Украинская журналистка крымско-татарского происхождения Гюльсум Халилова утверждает, что Россия передала сотни дронов сепаратистам Карабаха.
Журналистка сообщила в своем твиттере, что ссылается на украинскую разведку, не став раскрывать подробностей.
Гюльсум Халилова живет в Киеве, ранее работала на телеканале ATR. В настоящее время она является фрилансером.
Халилова объявлена в международный розыск за новости о военной агрессии России против Украины. Она была задержана в Стамбуле в октябре 2022 года по запросу России, но затем ее выпустили на свободу.