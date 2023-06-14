Депутат раскритиковала общественный транспорт в Азербайджане

Снижение популярности общественного транспорта в Азербайджане связано не только с наличием дешевого такси. С общественным транспортом в стране имеются серьезные проблемы, заявила депутат Малахат Ибрагим кызы в Милли Меджлисе.

По ее словам, в сфере общественного транспорта должны быть проведены серьезные изменения: «Нужно задействовать международные стандарты».

Ибрагим кызы напомнила, что в аэропортах и железнодорожных вокзалах не соблюдается никакого порядка, пассажиров атакуют «халтурщики»: «Представьте, какое впечатление это производит на туристов. В Турции, например, в аэропорту есть специальная служба (по пассажироперевозкам). Обращаюсь к соответствующим органам, чтобы они нашли выход из этой удручающей ситуации».