В России за решеткой нашли мертвым антивоенного активиста

Адвокат Ирина Гак сообщила, что ранее Березикову сломали ребра и пытали электрошоком. Анатолий попал в СИЗО за то, что расклеивал по городу листовки об украинском проекте «Хочу жить».

В спецприемнике Ростова накануне обнаружили мертвым 40-летнего активиста Анатолия Березикова, ранее арестованного на 15 суток по статье «мелкое хулиганство». Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, он скончался от удушения.

Как рассказала в своем Telegram-канале Татьяна Спорышева (она вместе с адвокатом Ириной Гак представляла интересы задержанного), Березиков был арестован судом три раза подряд за административное правонарушение и неповиновение полиции. Причиной всех задержаний Березикова, как предполагает адвокат, стало расклеивание им антивоенных листовок в Ростове-на-Дону.

Спорышева говорит, что первый раз активиста отправили в спецприемник на 10 суток 11 мая. 21 мая, когда истек срок наказания, его вновь задержали и арестовали уже до 31 мая. И 31 мая, по ее словам, когда Березиков наконец вышел из спецприемника, его вновь задержали и арестовали на 15 суток по «сфабрикованному административному делу». «Проследив за одной из полицейских машин, нам удалось найти Березикова в суде. Он находился в состоянии ступора, как выясняется, после пыток», — утверждает она.

Березикова нашли мертвым 14 июня, то есть за день до его выхода из-под ареста.