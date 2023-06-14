Замминистра о создании единой службы такси

Изменения, предложенные в закон «Об автомобильном транспорте», нацелены на « решение скопившихся проблем » , заявил замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хюмметов.

По его словам, изменения в закон вносятся с целью «защиты прав граждан», а создание единой службы такси не предусматривается: «Идеи по созданию единой службы такси нет ни в этом законопроекте, ни в планах министерства. Необходимо уделять повышенное внимание улучшению качества обслуживания общественного транспорта.

Поскольку общественный транспорт не является прибыльной отраслью, во многих случаях он субсидируется государством. Сегодня ведутся дискуссии о расширении общественного транспорта, создании скоростных поездов, альтернативного общественного транспорта», - сказал замминистра.