Супруга президента Ирана: «Тюрки – наши извечные враги» видео

Отдел информации

Джамиля Аламолхода, супруга президента Ирана Ибрагима Раиси, в интервью одному из телеканалов Венесуэлы, которую посетила совместно с мужем, назвала тюрок «врагами Ирана».

«Тюрки и моголы – извечные враги Ирана. На протяжении всей истории эти государства нападали на Иран», – сказала Аламолхода.

Слова супруги президента Ирана моментально вызвали широкий резонанс в социальных сетях.

Отметим, что Ибрагим Раиси находится с визитом в странах Латинской Америки. Он ведет переговоры об ослаблении воздействия санкций, введенных США, и занимается поиском новых союзников для Исламской Республики Иран.