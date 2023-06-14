Супруга президента Ирана: «Тюрки – наши извечные враги» видео
Джамиля Аламолхода, супруга президента Ирана Ибрагима Раиси, в интервью одному из телеканалов Венесуэлы, которую посетила совместно с мужем, назвала тюрок «врагами Ирана».
«Тюрки и моголы – извечные враги Ирана. На протяжении всей истории эти государства нападали на Иран», – сказала Аламолхода.
Слова супруги президента Ирана моментально вызвали широкий резонанс в социальных сетях.
Отметим, что Ибрагим Раиси находится с визитом в странах Латинской Америки. Он ведет переговоры об ослаблении воздействия санкций, введенных США, и занимается поиском новых союзников для Исламской Республики Иран.