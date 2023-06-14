Синоптики о погоде на завтра

17 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Днем в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер сменится днем юго-западным ветром, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 25-30° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

Завтра в районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако днем временами прогнозируются дожди. На отдельных территориях ожидаются дожди ливневого характера, грозы, град. В некоторых местах западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем - 29-34° тепла, в горах ночью - 7-12°, днем - 12-17° тепла.