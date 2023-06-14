Депутат недоволен: «Куда смотрит Минобразования?»

К сожалению, во время «Последнего звонка» в Азербайджане очень часто звучали песни, пропагандирующие криминал, заявил депутат Милли Меджлиса Нагиф Хамзаев.

По словам Хамзаева, государство не может отбить интерес учащихся к криминальной тематике: «Хочу понять, куда смотрит Минобразования и руководство школ? Понятно, школьник может слушать такие песни где-то в другом месте, контролировать это мы не можем. Но такие песни включают во время школьных мероприятий, и на это закрывают глаза. Профили школьников в соцсетях также «украшены» статусами, фотографиями и видео криминального характера. Нужно подумать об этом».