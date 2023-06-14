Депутат Фазиль Мустафа вступился за таксистов

«Большинство таксистов по профессии врачи, учителя, инженеры или обанкротившиеся бизнесмены. Эти люди крутят баранку такси из-за безработицы, несут домой кусок хлеба. Надо решить проблемы в других сферах, дабы в сферу такси пришли профессиональные водители. Обвинять таксистов в пробках в Баку неправильно.

Можно подумать, что в метро все организовано на высоком уровне. Люди водят такси не для своего удовольствия, а потому что вынуждены. Уровень жизни упал, поэтому дешевле всего сесть вчетвером в такси и заплатить по манату. Мы должны смотреть на проблемы такси не как на транспортную или дорожную проблему, а как на социальную», - высказался Мустафа.