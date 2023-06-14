Депутат Фазиль Мустафа вступился за таксистов
Ожидать сегодня профессионализма от азербайджанских таксистов бессмысленно, заявил депутат Фазиль Мустафа на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
«Большинство таксистов по профессии врачи, учителя, инженеры или обанкротившиеся бизнесмены. Эти люди крутят баранку такси из-за безработицы, несут домой кусок хлеба. Надо решить проблемы в других сферах, дабы в сферу такси пришли профессиональные водители. Обвинять таксистов в пробках в Баку неправильно.
Можно подумать, что в метро все организовано на высоком уровне. Люди водят такси не для своего удовольствия, а потому что вынуждены. Уровень жизни упал, поэтому дешевле всего сесть вчетвером в такси и заплатить по манату. Мы должны смотреть на проблемы такси не как на транспортную или дорожную проблему, а как на социальную», - высказался Мустафа.