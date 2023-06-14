Сегодня состоялось заседание Исполкома АФФА.

Многих волновал вопрос о том, расширится ли состав участников азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Нет, количество команд в элитном дивизионе останется прежним – 10. Место занявшей последнее место в завершившемся сезоне «Шамахы» должен занять победитель Первого дивизиона «Араз-Нахчыван».

Интересно, что член Исполкома АФФА, бывший министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, покидая зал, в котором проходило заседание, заявил журналистам, что количество команд в Премьер-лиге будет увеличено до 12-ти. Мол, «Шамахы» никуда не вылетит, а к десяти командам примкнут «Араз-Ныхчыван» и «Загатала».