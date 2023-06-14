Киссинджер сравнил Путина с «персонажем из романов Достоевского»

Президент РФ Владимир Путин – персонаж из романов Достоевского, «раздираемый противоречиями и неосуществимыми устремлениями». Он хорошо научился удерживать власть в своих руках, но в случае с Украиной использовал ее «чрезмерно». Так сказал о российском президенте бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Выдержки из интервью Bloomberg, которое главный редактор агентства Джон Миклетуэйт взял в ознаменование 100-летия дипломата и лауреата Нобелевской премии мира, приводит The Moscow Times.

Киссинджер отметил: «Путин разделяет традиционные русские воззрения, но важно и то, что он вырос на улицах Ленинграда – города, пережившего блокаду во время Великой Отечественной войны. В результате он «никогда не хотел, чтобы европейская военная держава могла легко дойти до Петербурга или других крупных городов, таких как Москва».

«Когда Россия признает тот факт, что она не может завоевать Европу», Европа и мир «станут более стабильными»; но при этом Россия «должна оставаться частью Европы», - считает Киссинджер.

«Но если России придется отказаться от агрессии в Украине и договориться о мире с Европой, на судьбе самого Путина это скажется плохо», - полагает дипломат.

«Я бы хотел видеть Россию, которая признает, что ее отношения с Европой должны быть основаны на договоренности и каком-то консенсусе, и считаю, что эта война сделает его достижимым, если будет окончена надлежащим образом», – сказал Киссинджер.

На вопрос, останется ли Путин у власти, если война окончится на таких условиях, дипломат ответил: «Это практически невероятно».

Путин неоднократно принимал Киссинджера в Кремле в первые полтора десятилетия своего правления. «Я его очень уважаю, он очень интересный человек, очень умный», – говорил президент РФ в 2014 году.