Ильхам Алиев в посольстве Италии добавлено фото

Президент Ильхам Алиев 16 июня посетил посольство Италии в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя Совета министров Италии Сильвио Берлускони.

Согласно сообщению официального сайта главы государства, посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури приветствовал президента Ильхама Алиева.

Президент Ильхам Алиев оставил запись в траурной книге.