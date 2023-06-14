Ильхам Алиев в посольстве Италии добавлено фото
Президент Ильхам Алиев 16 июня посетил посольство Италии в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя Совета министров Италии Сильвио Берлускони.
Согласно сообщению официального сайта главы государства, посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури приветствовал президента Ильхама Алиева.
Президент Ильхам Алиев оставил запись в траурной книге.
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