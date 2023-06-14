Регионы Азербайджана во власти природной стихии

Проливные дожди, начавшиеся 15 июня и приведшие к наводнениям в нескольких селах Губинского и Гусарского района, нанесли серьезный ущерб фермам, инфраструктурным объектам и сельским дорогам. Затопило и зерновые поля.

Под водой оказалась дорога Шахдаг в Гусаре, а также дороги, проходящие через села Урва и Чилагир. Жители данных населенных пунктов рассказали haqqin.az, что годами не видели ничего подобного.