Регионы Азербайджана во власти природной стихии
Проливные дожди, начавшиеся 15 июня и приведшие к наводнениям в нескольких селах Губинского и Гусарского района, нанесли серьезный ущерб фермам, инфраструктурным объектам и сельским дорогам. Затопило и зерновые поля.
Под водой оказалась дорога Шахдаг в Гусаре, а также дороги, проходящие через села Урва и Чилагир. Жители данных населенных пунктов рассказали haqqin.az, что годами не видели ничего подобного.
«Дождь начался ночью и продолжался до утра. Затопило село Урва и его окрестности. Нанесенный ущерб пока не подсчитан, но, по предварительным оценкам, 30-40 процентов сельскохозяйственных угодий оказались под водой», — сообщили жители.
Опасность затопления нависла и над селом Бостанкеш в Губинском районе. От природной стихии сильно пострадали дороги и дворы данного населенного пункта. Жители, проживающие в нижней части села, покинули свои дома и перебрались на более безопасные участки. Ограничено движение на дороге из Бостанкеша в село Хыналыг. Этим разгул природной стихии не ограничился: сильный ветер и дождь, начавшиеся накануне вечером в Евлахском, Гёйчайском, Агдашском и Геранбойском районах, поломали деревья, что привело к частичному блокированию ряда дорог. Крышу здания, расположенного в Евлахе вдоль участка автомобильной дороги М2 Баку - Алят - Газах - госграница Грузии, буквально снесло сильным ветром. Последствия природной стихии в данный момент устраняет спецтехника.