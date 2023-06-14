Парламент ужесточил деятельность перевозчиков

Милли Меджлис на пленарном заседании в пятницу принял в I-ом чтении поправки в действующее законодательство, предусматривающие ужесточение требований к деятельности физических и юридических лиц, занимающихся грузо- и пассажироперевозками.

Инициатором внесения данных поправок является Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По оценкам ведомства, в настоящее время существуют пробелы в регулировании этой области, особенно в сфере междугородных и международных пассажирских и грузовых перевозок, организации работы автовокзалов и перевозок пассажиров посредством такси.

Согласно предложениям ведомства, международные пассажирские и грузовые перевозки, внутренние грузовые и заказные пассажирские перевозки, перевозки пассажиров посредством такси, деятельность операторов заказа такси должны осуществляться на основании соответствующего разрешения. В то же время на каждое транспортное средство, которое будет использоваться для указанных пассажирских и грузовых перевозок, должна быть получена карточка доступа.

Аналогичные требования предлагаются и для междугородних и международных пассажирских и грузовых перевозок.

Поправки, предлагаемые для усиления контроля над деятельностью такси в Азербайджане, предусматривают обязательную установку таксометров во всех автомобилях, используемых для оказания услуг такси, а также установку контрольных устройств для регистрации скорости движения транспортного средства.

В свою очередь, операторы заказа такси, действующие без разрешения, будут оштрафованы: должностные лица на 10 тыс. манатов, юридические лица на 40 тыс. манатов.

За отсутствие разрешения для перевозки пассажиров и грузов штраф составит: по перевозкам посредством такси без путевого листа (путевой карты) – для должностных лиц – 200 манатов, для юрлиц – 1 тыс. манатов, физических лиц – 50 манатов; перевозки грузов без путевого листа – для должностных лиц – 300 манатов, для юрлиц – 1200 манатов, физических лиц – 50 манатов.

Если перевозками пассажиров и грузов занимается лицо, не обладающее достаточной квалификацией и подготовленности, то штраф для должностных лиц составит 300 манатов, для юрлиц – 1200 манатов.

Операторы в сфере заказа такси в соответствии с законом «О персональных данных» должны будут проводить госрегистрацию информационной системы персональных данных. За нарушение данного требования штраф составит для должностного лица 5 тыс. манатов, для юрлица – 20 тыс. манатов.

За отсутствие заключения о технической исправности транспортного средства, используемого в качестве такси (перед выходом на рейс), за отсутствие медицинского заключения у водителя от врача штраф для должностных лиц составит 200 манатов, для юрлиц – 300 манатов.

Данные требования вступают в силу с 1 января 2024 года.

Пошлина за выдачу пропуска на пассажирские перевозки в качестве такси с использованием легкового автомобиля предусмотрена в размере 125 манатов, за карту пропуска на одно транспортное средство - 25 манатов. Пошлина за выдачу операторами пропускных удостоверений на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджаном и зарубежными странами составит 250 манатов, за карты пропуска на каждое транспортное средство - 75 манатов.

Выдача разрешения на деятельность оператора заказа такси будет стоить 3 тыс. манатов.

Требования по стоимости пошлин вступают в силу с 1 октября 2023 года.

Кроме этого, с 1 октября 2023 года вступают в силу требования о необходимости получения разрешения на деятельность в качестве оператора такси; на перевозки пассажиров посредством такси; в качестве оператора на перевозки грузов автотранспортом за рубеж и нерегулярных перевозок пассажиров.