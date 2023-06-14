Милли Меджлис идет навстречу отечественному автопрому

Продажа легковых автомобилей, произведенных в Азербайджане, освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС), говорится в предложенной поправке к Налоговому кодексу, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса. Согласно проекту, продажа легковых автомобилей, произведенных на территории страны, освобождена от НДС на 10 лет с 1 мая 2023 года.

Изменение предусматривает поддержку производства легковых автомобилей на территории страны.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.