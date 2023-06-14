Ответ Баку Пашиняну: Ваши заявления абсурдны

«16 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что открытие Азербайджаном пункта пропуска в Лачине якобы создало «напряженную гуманитарную ситуацию», что Азербайджан якобы «препятствует обеспечению армянских жителей товарами повседневного спроса и медицинскими продуктами», «проводит политику этнической чистки», «осуществляет провокации на приграничных территориях». Мы категорически отвергаем данные абсурдные утверждения премьер-министра Армении Никола Пашиняна», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые он высказал во время выступления на заседании правительства 16 июня.

«Хотелось бы еще раз напомнить, что любое вмешательство Армении в вопрос установления пограничного пункта пропуска на суверенной территории Азербайджана является претензией по отношению к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, такие действия противоречат всем нормам и принципам международного права. Создается впечатление, что Армения, совершившая агрессию против Азербайджана и удерживавшая под оккупацией наши земли на протяжении почти 30 лет, обеспокоена тем, что после создания ППП лишилась возможности предпринимать усугубляющие ситуацию незаконные действия, осуществляемые с использованием дороги», - указывается в документе.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что есть надлежащие условия для прозрачного, безопасного и упорядоченного проезда жителей армянской национальности Карабахского региона Азербайджана через ППП «Лачин».

«Цель провокации, совершенной Арменией 15 июня, заключается в том, чтобы бросить тень на успешную работу этого ППП и воспрепятствовать безопасному и свободному использованию пункта пропуска. В результате армянской провокации 15 июня был ранен военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана. Поэтому недопустимо оценивать соответствующие меры, предпринятые Азербайджаном для расследования причин этой провокации, обеспечения безопасности пункта пропуска и проход через него, как «блокаду», - подчеркивает ведомство.

МИД Азербайджана потребовал от Армении вместо голословных заявлений прекратить провокации, ответственно и конструктивно подойти к переговорам по мирному соглашению и открытию коммуникаций в регионе, соблюдать свои обязательства в рамках Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, включая полный вывод своих военных с территории Азербайджана, а также отказаться от действий, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.