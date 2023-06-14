Гасанов дал поручение армии

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов на заседании коллегии министерства поручил азербайджанской армии в любой момент быть готовой решительно предотвращать любую провокацию Армении.

Как сообщили в Минобороны, на совещании были проанализированы оперативные условия на условной границе между Азербайджаном и Арменией и в Карабахском экономическом районе.

Гасанов отметил, что в целях предотвращения интенсивного обстрела азербайджанских позиций вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными отрядами, незаконных военных перевозок и попыток установки долговременных фортификационных сооружений на территории Карабахского экономического района азербайджанским подразделениям даны указания и впредь принимать необходимые ответные меры, вести постоянное наблюдение за действиями противника и быть готовым к предотвращению провокаций.