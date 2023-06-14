«Изменит баланс на поле боя»: в Турции успешно испытали умную ракету
В Турции прошли успешные испытания умной крылатой мини-ракеты Kemankeş, интегрированной в беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2 SİHA, сообщили турецкие СМИ. Компания-производитель заявила, что новое оружие «изменит баланс на поле боя».
Отмечается, что ракета преодолела расстояние в 33 км на высокой скорости и выполнила поражение цели в заданном районе. Kemankeş, оснащенная реактивным двигателем, способна находиться в воздухе около часа и развивать скорость 0,7 Маха (860 км/ч). Масса ракеты — 35 кг, боеголовки — 6 кг, дальность полета превышает 200 км. Распознание цели происходит благодаря оптической системе наведения с искусственным интеллектом даже в плохих погодных условиях. Оружие может быть интегрировано с БПЛА Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA и Bayraktar TB3 SİHA.