Ильгар Гусейнов, Александр Караваев 15:40

Президент Ильхам Алиев утвердил Государственную программу социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики (НАР) на 2023-2027 годы. Этот документ еще должен получить детальную "докрутку". В частности, Министерству финансов предписано в течение месяца подготовить и представить в Кабинет Министров предложения по финансированию Госпрограммы на период 2023-2024 годов, и до 1 июля 2024 года – предложения по финансированию Госпрограммы в коридоре 2025-2027 годов. А Кабинету Министров, в свою очередь, поручено в течение трех месяцев представить главе государства детальные планы по реализации проектов, предусмотренных Госпрограммой на 2023-2024 годы, а до 1 сентября 2024 года – расписать и представить планы второго этапа до 2027 года.

Оттепель после застоя Даже для тех, кто поверхностно знаком с ситуацией в автономии после десятилетий застоя, ставшего следствием инертности местных властей, стратегические задачи по Нахчыванскому региону предельно ясны. Если брать такой показатель, как ВВП на душу населения в автономии, то в 2022 году он составил 5 тысяч 272,4 маната (рост на 3,4 процента). Для сравнения: в целом ВВП Азербайджана на душу населения составляет 13 тысяч 292,2 маната. Таким образом, общий прирост ВВП в автономии составляет 2,6 процента, что вполовину меньше прироста ВВП по стране в целом - 4,6 процента. Понятно, что приведенные данные отражают в числе прочего объективную картину того, насколько оторвана экономика автономии от "большой" азербайджанской земли. В частности, речь идет о высоком уровне дотаций НАР из госбюджета страны. Помимо этого, существуют проблемы с конкурентоспособностью нахчыванской продукции на международных рынках, миграцией населения автономии в другие регионы страны и за рубеж, наконец, опустыниванием земель под влиянием глобальных климатических изменений… В то же время поставленный перед Кабинетом Министров Азербайджана комплекс задач говорит и об определенных слабостях в управлении автономией, которые, увы, возникли не сегодня - с этим набором "балласта" Нахчыван живет все годы независимости Азербайджана. Есть целый ряд проблем, которые, по мнению правительственных экспертов, необходимо преодолеть. Среди них низкий уровень доступа к госуслугам, ограниченный доступ к финансовым ресурсам, плохое состояние энергетической инфраструктуры, особенно на линиях передачи электроэнергии, а также копившиеся годами недостатки в системе водоснабжения и инфраструктуры.

Основная задача Госпрограммы сводится к синхронизации экономического развития Нахчыванского региона с волнами отраслевых экономических подъемов, захвативших в 2010-е годы основную часть страны. Локомотивы нахчыванской экономики Нахчыванская автономия закономерно должна стать одним из центров притяжения новых инвестиций в регионы (в целом по Азербайджану они выросли в 2023 году на 22,7 процента, составив 4,7 миллиарда манатов). И здесь роль "первой скрипки" должен сыграть несырьевой сектор. Разработчики стратегии полагают, что локомотивами нахчыванской экономики должны стать агропромышленный комплекс, электроэнергетика и туризм. В НАР есть все необходимые условия для культивирования садоводства местных фруктовых сортов, потенциал для развития зерноводческих хозяйств, а также значительные перспективы для небольших предприятий по переработке фруктово-овощной продукции.

НАР должна стать центром этно-исторического туризма в экологически девственные районы автономии, где при строительстве мини-отелей уникальные архитектурные решения помогут органично вписать их в окружающие ландшафты. Нахчыван обладает огромным потенциалом для развития электроэнергетики и транзита электроэнергии. Здесь запланировано строительство высоковольтных ЛЭП и мощных подстанций, которые соединят НАР с энергокомплексом состоящим из малых ГЭС, солнечных и ветровых станций, который формируется сейчас в Карабахе и Восточном Зангезуре. Эта система позволит экспортировать электроэнергию в направлении Турции и других стран региона. Не менее перспективно выглядит также строительство новых ГЭС и иных объектов генерации возобновляемых источников энергии в самой автономии. В ближайшей перспективе в НАР запланировано строительство солнечной станции мощностью в 500 МВт. В целом же, Государственная программа включает в себя одиннадцать приоритетных направлений - создание благоприятной бизнес-среды, развитие торговли, экспортоориентированной промышленности, сектора производства и переработки продукции АПК, туризма, инфраструктуры, социального сектора, человеческого капитала, а также увеличение производства и экспорта электроэнергии и институциональное развитие и усиление защиты окружающей среды. Зангезурско-нахчыванский пояс развития По оценкам правительства, основные инвестиционные потоки в НАР будут направлены на расширение транспортной и логистической связи со "Срединным коридором" посредством Зангезурского коридора на развитие экспортоориентированной промышленности, а также в программы привлечения иностранных инвесторов с использованием модели партнерства "государство-частный сектор".