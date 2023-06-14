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В соответствии с распоряжением общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева от 4 июня 2001 года ежегодно 17 июня в Азербайджане отмечается как профессиональный праздник медицинских работников. В связи с Днем медицинских работников министр здравоохранения Теймур Мусаев, генеральный директор Национального центра онкологии Министерства здравоохранения академик Джамиль Алиев, первый заместитель министра здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики, исполняющий обязанности министра Самиг Садыхов, председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса академик Ахлиман Амирасланов, исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов, а также представители медицинской общественности Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой, возложили цветы к их могилам. Затем на Второй Аллее почетного захоронения была почтена память врачей и медицинских работников, ставших шехидами в Отечественной войне, возложены цветы к их могилам. Представители медицинской общественности Азербайджана также посетили Аллею шехидов, почтили память сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Затем в Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей имени Азиза Алиева состоялось расширенное заседание коллегии Министерства здравоохранения, посвященное профессиональному празднику медработников. В заседании приняли участие известные ученые, руководители медицинских учреждений, функционирующих в Баку и регионах, а также представители медицинской общественности. Участники мероприятия ознакомились с музеем, отражающим историю отечественной медицины. Вначале прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Выступивший на заседании со вступительным словом министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и пожелал им успехов в их нелегкой, ответственной и благородной профессии: «Такие праздники являются выражением уважения, придаваемого обществом обладателям любой профессии». Теймур Мусаев подчеркнул, что 2023 год в Азербайджане ознаменован празднованием 100-летия двух незабываемых личностей – общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой. По его словам, День медицинских работников является подарком общенационального лидера Гейдара Алиева медицинской общественности Азербайджана. В то же время это показатель высокой оценки великим лидером азербайджанского здравоохранения и деятельности медицинских работников. Было отмечено, что 17 июня 1918 года было создано Министерство здравоохранения Азербайджанской Демократической Республики: «За минувшие 105 лет азербайджанское здравоохранение прошло сложный, но одновременно славный путь развития, на каждом историческом этапе профессионально выполняло возложенную на нее миссию». Министр отметил, что развитие здравоохранения Азербайджана с 70-х годов прошлого века связано с именем Гейдара Алиева, подчеркнул, что большинство крупных медицинских учреждений были построены в период руководства республикой общенационального лидера. Не только в Баку, но и в регионах были сданы в эксплуатацию многопрофильные больницы. В период руководства страной Гейдара Алиева многих специалистов отправили за границу с целью углубления и усовершенствования их медицинских знаний и навыков, вернувшись на родину, они влились в ряды квалифицированных кадров: «Сегодня в Азербайджане также высоко оценивается труд работников, занятых в медицинской сфере. Благодаря дальновидной социально-экономической политике президента Азербайджана Ильхама Алиева во всех сферах нашей страны наблюдаются динамические темпы роста. В соответствии с требованиями современности ведутся многоспекторные работы в области применения прогрессивных технологий управления в отечественной системе здравоохранения, реализации инновационных проектов, цифровизации здравоохранения с применением передовых информационно-коммуникационных технологий и использование эффективной системы управления. Фонд Гейдара Алиева и ее руководитель, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева всегда проявляют особое внимание и заботу по охране здоровья населения. Программы, инициированные под руководством первого вице-президента Азербайджана, по решению актуальных проблем отечественного здравоохранения, в особенности проблем состояния здоровья подрастающего поколения, играют важную роль. Успешным результатом проделанной работы является положительная динамика показателей здоровья населения. Целенаправленные реформы, реализуемые в сфере здравоохранения Азербайджана, высоко оценена Всемирной организацией здравоохранения и другими международными организациями».

«Азербайджанские медицинские работники за последние три года успешно преодолели два испытания. Пандемия COVID-19 показала высокий уровень готовности отечественного здравоохранения к чрезвычайным ситуациям. Еще одним испытанием стала битва за жизнь военнослужащих, раненных в ходе 44-дневной Отечественной войны по освобождению оккупированных территорий Азербайджана. Армия медицинских работников Азербайджана мобилизовала свои силы для спасения каждого раненого и возвращения их к нормальной жизни. К сожалению, у нас были потери среди медицинских работников, которые как в период пандемии, так и во время Отечественной войны добросовестно и самоотверженно выполняли свой профессиональный долг. В ходе 44-дневной Отечественной войны 159 военных медицинских работников получили ранения различной степени тяжести. В общей сложности 44 медицинских работника героически погибли при исполнении служебных обязанностей. Среди них - 11 врачей, 7 фельдшеров и 26 санитаров. Светлая память о каждом из них навсегда останется в наших сердцах. Хочу выразить благодарность всем медицинским работникам, трудящимся в области здравоохранения, медицинской науки и медицинского образования нашей страны за преданность своей профессии и самоотверженный труд во имя здоровья нашего народа», - подчеркнул Теймур Мусаев. В своих выступлениях генеральный директор НИИ легочных заболеваний Минздрава Ирада Ахундова, генеральный директор НИИ педиатрии имени К.Фараджевой Лятиф Зейниев и главный врач больницы Mediland Hospital Гюнель Алиева подчеркнули, что стратегия глубоких реформ, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, дали положительные результаты и в области медицины. Было подчеркнуто, что благодаря вниманию и заботе президента Ильхама Алиева сегодня здравоохранение Азербайджана вступило на новый этап своего развития, открываются и оснащаются современным оборудованием современные медицинские центры не только в Баку, но и в регионах.