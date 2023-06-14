Однокурсник Путина рассказал об утрате им власти

Президент России Владимир Путин в значительной степени потерял власть в стране и сейчас ведет себя ситуативно, заявил однокурсник российского президента, бывший сотрудник Комитета государственной безопасности СССР Юрий Швец в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«По-моему, даже далеко, куда-то на два-три шага, (Путин) не смотрит. Он в значительной степени, по моим наблюдениям, потерял власть в стране. В значительной степени!» - сказал Швец.

По его словам, ссора между главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным и министром обороны России Сергеем Шойгу «свидетельствует о том, что государство неуправляемо».

«Не может в государстве в состоянии войны такое происходить! То, что говорит Пригожин - это дикая дискредитация руководства Вооруженных сил Российской Федерации», - добавил Швец.